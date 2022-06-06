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Факти / Україна / Суспільство

Пораненого адвоката Масі Найєма прооперували, його стан важкий

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пораненого адвоката Масі Найєма прооперували, його стан важкий

Пораненого на фронті українського адвоката Масі Найєма прооперували, його стан тяжкий.

Про це повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, у брата тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома.

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– Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Його стан досі тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні, – написав Мустафа Найєм.

Він також подякував лікарям та всім, хто допомагає брату.

Про поранення на фронті Масі Найєма стало відомо напередодні. Згодом бійця відвезли у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.

Джерело: Мустафа Найєм

Фото: Масі Найєм

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