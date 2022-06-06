Червень, 06 в 10:34

Пораненого на фронті українського адвоката Масі Найєма прооперували, його стан тяжкий.

Про це повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, у брата тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома.

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– Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Його стан досі тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні, – написав Мустафа Найєм.

Він також подякував лікарям та всім, хто допомагає брату.

Про поранення на фронті Масі Найєма стало відомо напередодні. Згодом бійця відвезли у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.

Джерело: Мустафа Найєм

Фото: Масі Найєм