Июнь, 08 в 18:16

Город полон легенд, бесценных памятников архитектуры и искусства. Историческая столица Польши с центром города, внесенным в Список ЮНЕСКО, очарует каждого. С начала полномасштабной войны в Украину в Краков приехало более 100 тыс. украинцев. Факты сделали подборку, куда можно сходить по выходным бесплатно.

Музеи Кракова:

Народный музей (Narodowy Muzeum w Krakowie)

Сейчас смотрят

Национальный музей основан в 1879 г. – старейший музей Польши. Там представлены коллекции польского и мирового искусства: живопись, графика, резьба, коллекция нумизматов, старопечатные и рукописи.

Условия посещения: вход свободный на все временные и постоянные выставки на основании паспорта или другого документа, подтверждающего пересечение польской границы после 24 февраля.

Адрес главного дома: al. 3 Maja 1

Музей Кракова (Muzeum Krakowa)

Музей Кракова имеет 16 филиалов в городе, среди которых Фабрика Шиндлера, Дворец Криштофоры, Барбакан, Старая Синагога.

Условия посещения: Посещение за символическую плату 1 злотый для граждан Украины.

Королевский замок на Вавеле (Zamek Królewski na Wawelu)

Один из старейших замков Польши, в котором сейчас размещается музей. Он состоит из десяти отделов: коллекции картин, в том числе эпохи ренессанса, гравюр, скульптур, текстилей, среди которых коллекция оружия, брони, керамики, майсенского фарфора и мебели Сигизмунда II Августа. Фонды музея включают самую большую коллекцию османских палаток в Европе.

Условия посещения: Бесплатный осмотр наружного замка, экскурсии внутри замка платные.

Адрес: Wawel 5

MOCAK – Музей современного искусства в Кракове

Вход в этот музей бесплатный не всегда, а только по вторникам. Но если вы найдете время и отправитесь в это удивительное место, то получите массу удовольствия. Сам музей функционирует с 2011-го. В нем представлено множество произведений искусства конца 19 – начала 21 века. В здании музея есть своя библиотека, кафе, книжный магазин и архив. Кроме того, Музей проводит учебные мероприятия, лекции, показы фильмов, встречи с интересными людьми и многое другое.

Адрес: ул. Липова 4.

Музей городской инженерии (Muzeum Inżynierii i Techniki)

Музей расположен в здании бывшего депо первого узкоколейного электрического трамвая. Экспозиция рассказывает об истории развития общественного транспорта, электростанций, газовой промышленности, коммунального хозяйства.

Условия посещения: Для детей из Украины со вторника по воскресенье (16:00-17:00) их вместе с опекунами приглашают в “Творческую зону” за 1 злотый. Необходимо указать слоган “ulga dyrektorska” и отправить письмо о резервации на электронный ящик rezerwacja@mim.krakow.pl.

Адрес: Świętego Wawrzyńca 15

Подземелье Старого города

Попасть в этот удивительный и необычный Краковский музей бесплатно можно в любой вторник. Расположенный под землей музей подробно рассказывает о более чем 1000-летней истории Кракова – от первого города Вислы до нынешних времен. Музей интересен тем, что он оснащен новейшими технологическими достижениями: 27 мультимедийных проекторов, 98 динамиков и 37 сенсорных мониторов. На плазменных экранах отображаются сюжеты из жизни польских королей. А в мультимедийной комнате можно увидеть голову дракона Вавеля и услышать интереснейшие легенды Кракова.

Также стоит посетить:

Вавельский собор

Навестить его можно в любой день недели. Вавельский собор занимает очень важное место в истории Польши: именно здесь короновали многих правителей страны. Также это место захоронений выдающихся поляков. А еще Вавельский собор – интереснейший архитектурный объект. В нем собрано множество произведений искусства: картины, мебель, украшения и прочее. Вход в собор свободен. Если хотите прослушать экскурсию, то за работу гида придется доплатить.

Радужная лестница

Яркие ступени, гулять по которым можно бесплатно в любой день недели, расположены в Кракове по адресу: ul. Татрзанская 5.

Уникальность этого места в том, что лестница не просто окрашена во все цвета радуги. На каждой строчке цитата великого польского или зарубежного писателя. Всего 55 ценных фраз о нашей жизни. Главная задача радужных ступенек по замыслу их авторов – улучшить настроение прохожих. Ведь современное общество настолько занято, что многим не хватает времени на улыбку и размышления о простом. А лестница цветов радуги быстро это исправляет.

Также можно заказать бесплатные экскурсии в Краков (по ссылке). Но следует учесть, что это следует делать заранее.

https://freewalkingtour.com/find-a-tour/krakow-poland