Май, 26 в 16:41

С начала войны в Украине Польша приняла наибольшее количество беженцев из Украины. В настоящее время в Варшаве — более 200 тыс. украинцев. Многие из них испытывают постоянный стресс.

Психологи советуют по возможности возвращаться к привычкам и повседневным вещам. И, конечно же, помнить о приятном досуге, потому что это большая помощь в стабилизации психоэмоционального состояния.

Несмотря на то что Варшава – один из самых дорогих городов Польши, здесь можно найти немало бесплатных развлечений. Экскурсии, музеи, смотровые площадки.

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Экскурсии

Tours Gratis – два с половиной часа обзорной экскурсии по центру города. Старые улочки и площади. Речь идет о бесплатной пешеходной экскурсии с квалифицированными гидами. После завершения тура вы можете оплатить прогулку, но по желанию. Подробнее можно узнать тут.

Free Tour – на этом ресурсе предлагаются два тура: Старый город (двухчасовая экскурсия) и Еврейская Варшава (2,5 часа экскурсии).

Orange Umbrella – экскурсии для беженцев из Украины. Во время нее вас ознакомят с Варшавой. Расскажут о важнейших местах, таких как Королевский замок, кафедральный собор Святого Иоанна, площадь Старого города, городские стены и Королевский путь. Вы ознакомитесь с прошлым и настоящим городом. Экскурсия проводится в форме Free Tour. Это значит, что в конце экскурсии вы можете выразить гиду свою признательность финансово, но это необязательно. Зарегистрироваться на экскурсию можно тут.

Музеи

Практически в каждом музее Варшавы есть день, когда вход свободен.

Национальный музей (l. Jerozolimskie 3). Самый большой музей живописи в Варшаве. Собрание насчитывает полотна с античных времен и почти до современности. Бесплатно можно осмотреть только постоянную экспозицию (без отдельных выставок) по вторникам, 10.00 – 18.00. Детально можно посмотреть на сайте.

Национальная галерея искусства Захента (pl. Małachowskiego 3). Самый престижный центр современного искусства в Польше. Сейчас там только польские художники, однако периодически “с гастролями” бывают Малевич, Пикассо, Сезанн и другие. Бесплатно можно попасть по четвергам, 12.00 – 20.00. Детали на сайте.

Музей истории польских евреев POLIN (Mordechaja Anielewicza 6). На территории Варшавского гетто открыт музей истории польского еврейства. Вход свободный каждый четверг, 10.00 – 18.00. Подробнее можно узнать тут.

Музей Шопена (Окольник 1). Коллекция этого музея полностью посвящена личности и творчеству выдающегося композитора. Личные вещи, видео и аудиоинсталляции, фотографии и рукописи композитора. Бесплатно можно посетить в воскресенье, 11.00 – 20.00. Детали на сайте.

Геологический музей Государственного геологического института (Rakoviecka 4). Музей концентрируется на минералах и камнях, есть также остатки динозавров и другие достопримечательности. Особенно понравится детям! Вход всегда свободен, детали тут.

Музей Азии и Тихого океана. Музей открыт для посещений со вторника по воскресенье. Вход бесплатный, поэтому все выставки, относящиеся к Азии, можно посмотреть в любое время. Подробнее можно узнать на сайте.

Обзорные Площадки

Сад на крыше (библиотека Варшавского университета). Любителям парковых прогулок советуем посетить сад на крыше университетской библиотеки – тщательно ухоженный, с отличным видом на Вислу – это прекрасное место для летнего пикника или проведения ленивого выходного дня. Работает с мая по сентябрь, с 8.00 до 20.00, Адрес: Powiśle, Dobra 56/66.

Королевские Лазеньки. Этот парковый комплекс по праву считается одним из красивейших в Варшаве. К тому же он самый большой. Здесь можно увидеть Дворец на воде и, собственно, озеро, Белый дом, оранжерею, Палаш Мышлевицкий. В четверг, с 10.00 до 18.00, вход бесплатный. Адрес: Agrykoli 1.

Интересные места

Старый город (Stare Miasto). Он был полностью разрушен во время Второй мировой войны, затем реконструирован, преимущественно по изображениям ХVІІІ века кисти итальянского художника Каналетто. С 1980 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сердце Старого города – Рыночная площадь (Rynek Starego Miasta) с многочисленными кафе и ресторанами, охраняемыми Варшавской русалкой. Кроме нее, стоит увидеть Барбакан – один из немногих сохранившихся участков городских укреплений ХVІ века, и костел Святого Иоанна Крестителя – главный католический храм столицы.

Район Прага – древний, когда-то был пригородом. Почти не пострадал во время войны, поэтому здесь все так же, как было веками. Вам обязательно понравятся его парки и кафе. Есть интересная арт-платформа Soho Factory.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождение в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.