Червень, 08 в 18:16

Місто повне легенд, безцінних пам’яток архітектури та мистецтва. Історична столиця Польщі з центром міста, внесеним до Списку ЮНЕСКО зачарує кожного. Від початку повномасштабної війни в Україні до Кракова приїхало понад 100 тис. українців. Факти зробили підбірку, куди можна сходити вихідними безкоштовно.

Музеї Кракова:

Народовий музей (Narodowy Muzeum w Krakowie)

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Національний музей засновано в 1879 р. – це найстаріший музей Польщі. Там представлено колекції польського та світового мистецтва: живопис, графіка, різьба, колекція нумізматів, стародруки і рукописи.

Умови відвідування: вхід вільний на всі тимчасові та постійні виставки на підставі паспорту чи іншого документу, що підтверджує перетин польського кордону після 24 лютого.

Адреса головного будинку: al. 3 Maja 1

Музей Кракова (Muzeum Krakowa)

Музей Кракова має аж 16 філій у місті, серед яких Фабрика Шиндлера, Палац Криштофори, Барбакан, Стара Синагога.

Умови відвідування: відвідування за символічну плату 1 злотий для громадян України.

Королівський замок на Вавелі (Zamek Królewski na Wawelu)

Один з найстаріших замків Польщі, в якому нині розташовується музей. Він складається з десяти відділів: колекції картин, у тому числі епохи ренесансу, гравюр, скульптур, текстилів, серед яких колекція зброї, броні, кераміки, майсенської порцеляни та меблів Сигізмунда II Августа. Фонди музею включають найбільшу колекцію османських наметів у Європі.

Умови відвідування: безкоштовний огляд зовнішнього замку, екскурсії всередині замку платні.

Адреса: Wawel 5

MOCAK – Музей сучасного мистецтва в Кракові

Вхід у цей музей безкоштовний не завжди, а лише по вівторках. Але якщо ви знайдете час і підете в це дивовижне місце, то отримаєте масу задоволення. Сам музей функціонує з 2011 -го. У ньому представлена величезна кількість творів мистецтва кінця 19 – початку 21 століття. У будівлі музею також є своя бібліотека, кафе, книжковий магазин і архів. Крім того, Музей проводить навчальні заходи, лекції, покази фільмів, зустрічі з цікавими людьми та багато іншого.

Адреса: ul. Lipowa 4.

Музей міської інженерії (Muzeum Inżynierii i Techniki)

Музей розташовано в будівлі колишнього депо першого вузькоколійного електричного трамвая. Експозиція розповідає про історію розвитку громадського транспорту, електростанцій, газової промисловості, комунального господарства.

Умови відвідування: для дітей з України з вівторка по неділю (16:00-17:00) їх разом з опікунами запрошують до “Творчої зони” за 1 злотий. Необхідно вказати слоган “ulga dyrektorska” і надіслати лист про резервацію на електронну скриньку rezerwacja@mim.krakow.pl.

Адреса: Świętego Wawrzyńca 15

Підземелля Старого міста

Потрапити в цей дивовижний і незвичайний Краківський музей безкоштовно можна в будь-який вівторок. Розташований під землею, музей докладно розповідає про більш ніж 1000-літню історію Кракова – від першого міста Вісли до нинішніх часів. Музей цікавий тим, що він оснащений новітніми технологічними досягненнями: 27 мультимедійними проекторами, 98 динаміками і 37 сенсорними моніторами. На плазмових екранах відображаються сюжети з життя польських королів. А в мультимедійній кімнаті можна побачити голову дракона Вавеля і почути найцікавіші легенди Кракова.

Також варто відвідати:

Вавельський собор

Відвідати його можна в будь-який день тижня. Вавельський собор займає надзвичайно важливе місце в історії Польщі: саме тут коронували багатьох правителів країни. Також це місце поховань видатних поляків. А ще Вавельський собор – надзвичайно цікавий архітектурний об’єкт. У ньому зібрано величезна кількість творів мистецтва: картини, меблі, прикраси та інше. Вхід у собор вільний. Якщо хочете прослухати екскурсію, то за роботу гіда доведеться доплатити.



Райдужні сходи

Яскраві сходинки, гуляти по яким можна безкоштовно в будь-який день тижня, розташовані в Кракові за адресою: ul. Tatrzańska 5.

Унікальність цього місця в тому, що сходи не просто забарвлені в усі кольори веселки. На кожній сходинці цитата великого польського або зарубіжного письменника. Всього 55 цінних фраз про наше життя. Головне завдання райдужних сходинок за задумом їх авторів – поліпшити настрій перехожих. Адже сучасне суспільство настільки зайняте, що багатьом не вистачає часу на посмішку та роздуми про просте. А сходи кольорів веселки швидко це виправляють.

Можна також замовити безкоштовні екскурсії у Кракові ( за посиланням). Але варто врахувати, що це слід робити заздалегідь.

https://freewalkingtour.com/find-a-tour/krakow-poland