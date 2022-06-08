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Факты / Украина / Общество

Учебный год должен начаться офлайн в большей части Украины — Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Учебный год должен начаться офлайн в большей части Украины — Шмыгаль

Учебный год 2022-2023 должен начаться офлайн в большей части Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас основная задача правительства — обеспечение максимально возможной безопасности детей во время учебного процесса.

По данным Министерства образования и науки, в этом году в первые классы готовятся пойти 400 тыс. детей.

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— Обсудили это на совещании с участием МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минрегиона и ГСЧС. Безопасность детей – приоритет для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и об общей безопасности учебного процесса, — написал он.

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание:

  • ГСЧС, Минрегиона и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.
  • Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо.
  • Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения.
  • Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов.
  • Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения.
  • Обеспечить развозку детей в школу там, где это необходимо.
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