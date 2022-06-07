Июнь, 07 в 12:52

С 1 сентября образовательный процесс в Украине возобновится в офлайн-режиме. Школьники и студенты будут ходить в свои учебные заведения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра образования Андрей Витренко.

— Я хочу сообщить всем родителям, всем ученикам, студентам нашим, что 1 сентября образовательный процесс в Украине возобновится в режиме офлайн, и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, в университеты, в колледжи, в учреждения профессионально-технического образования, — сказал Витренко.

Он также отметил, что в учебные программы будут внесены изменения по определенным предметам, в частности это касается предмета о защите родины.

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— Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Там усилят национально-патриотическое воспитание. И будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности, – сообщил первый замминистра образования.

Внесут изменения и в мировую литературу — произведения русских авторов планируют полностью исключить из образовательной программы.

– Ну, например, Война и мир, такого уже в Украине не будут изучать. То есть все, что воспевает эти орковские войска, исчезнет из программы изучения мировой литературы, – прогнозирует Андрей Витренко.

Изменится и методика преподавания истории и мировой истории.

Ранее сообщалось, что упрощенное внешнее независимое оценивание можно будет пройти ​​в 23 странах Европы.

В Украине утвердили список населенных пунктов, в которых можно будет сдать Национальный мультипредметный тест. Для сдачи сформируют сеть временных экзаменационных центров.