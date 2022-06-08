Навчальний рік має розпочатись офлайн у більшій частині України – Шмигаль
Навчальний рік 2022-2023 має розпочатись офлайн у більшій частині України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що зараз основним завданням уряду є забезпечення максимально можливої безпеки дітей під час навчального процесу.
За даними Міністерства освіти і науки, цьогоріч до перших класів готуються піти 400 тис. дітей.
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– Обговорили це під час наради за участі МОН, МВС, Мінінфраструктури, Мінрегіону та ДСНС. Безпека дітей — пріоритет для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Мова йде як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу, – написав він.
У зв’язку з цим прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання:
- ДСНС, Мінрегіону та обласним ВЦА перевірити всі укриття в закладах освіти та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей і дорослих.
- Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно.
- Обласним ВЦА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд.
- Забезпечити посилену охорону садочків, шкіл, вишів.
- Забезпечити заклади освіти резервними та автономними джерелами енергозбереження.
- Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це необхідно.