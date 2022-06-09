Июнь, 08 в 23:01

Уже в этом году свою масштабную работу начнет механизм законного изъятия активов, которые принадлежат физическим и юридическим лицам из РФ, а также гражданам Украины, коллаборантам.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире информационного телемарафона.

— Реальный механизм, который позволит эффективно и законно изымать активы граждан-коллаборантов, а также россиян и российского бизнеса, спонсируемого государством-террористом, государством-агрессором, появился в Украине недавно, всего несколько недель назад. Сейчас этот механизм начинает свою масштабную имплементацию, – отметил он.

По словам Малюська, подобный механизм в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах.

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Механизм выглядит следующим образом:

СНБО вводит санкции против определенного круга лиц, которые угрожают территориальной целостности и безопасности государства;

затем в отношении таких лиц собирается доказательная база;

Министерство юстиции эти доказательства представляет в ВАКС;

суд рассматривает дело в течение 5-7 рабочих дней;

после того как решение ВАКС вступит в силу, имущество будет переходить к доходу государства.

Вместе с тем на национальном уровне соответствующие механизмы уже созданы, работают, уже даже состоялись первые отъемы активов, которые касаются таких компаний, как Сбербанк, Проминвестбанк.

В частности, именно из этих конфискованных активов в дальнейшем украинцам и будет выплачиваться компенсация за разрушенное или поврежденное имущество. Другой источник финансирования компенсаций – государственные доходы и помощь международных партнеров. Впрочем, об этом, скорее всего, речь пойдет уже после войны.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцам компенсируют восстановление разрушенного жилья.

Фото: ДСНС