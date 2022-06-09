Червень, 08 в 23:01

Вже цього року свою масштабну роботу розпочне механізм законного вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із РФ, а також громадянам України, які є колаборантами.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону.

– Реальний механізм, який дозволить ефективно та законно вилучати активи громадян-колаборантів, а також росіян та російського бізнесу, який спонсорує державу-терориста, державу-агресора, з’явився в Україні нещодавно, лише кілька тижнів тому. Зараз цей механізм розпочинає свою масштабну імплементацію, – зазначив він.

За словами Малюська, подібний механізм в Україні почне працювати раніше, ніж в інших європейських державах.

Зараз дивляться

Механізм виглядає таким чином:

РНБО вводить санкції проти певного кола осіб, що загрожують територіальній цілісності та безпеці держави;

потім щодо таких осіб збирається доказова база;

Міністерство юстиції ці докази подає до ВАКС;

суд розглядає справу протягом 5-7 робочих днів;

після того, як рішення ВАКС набуде чинності, майно переходитиме до доходу держави.

Разом із тим, на національному рівні відповідні механізми вже створені, працюють, вже навіть відбулися перші відібрання активів, що стосуються таких компаній як Сбербанк, Промінвестбанк.

Зокрема саме з цих конфіскованих активів надалі українцям і буде виплачуватися компенсація за зруйноване чи пошкоджене майно. Інше джерело фінансування компенсацій – державні доходи та допомога міжнародних партнерів. Втім, про це, найімовірніше, йтиметься вже після війни.

Крім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли українцям компенсують відновлення зруйнованого житла.

Фото: ДСНС