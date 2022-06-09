Июнь, 09 в 13:47

Побережье Украины уже усилилось ракетным комплексом Harpoon (Harpoon Coastal Defense System), который наши военные получили от Дании.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

– Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера Москва, – рассказал Резников.

Кроме того, в пакетах помощи Украине предстоят поставки серьезных БПЛА.

Сейчас смотрят

Резников напомнил, что от партнеров ВСУ получили около 250 бронемашин – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д. Получены тысячи ПЗРК Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom; ПТРК NLAW, Javelin, Milan и гранатометы Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.

Что касается артиллерии, то у Генштаба уже есть четкий план поставок до конца июля.

Напомним, что США рассматривают возможность предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing. Факты ICTV рассказывают, каковы их технические характеристики.