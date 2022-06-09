Червень, 09 в 13:47

Узбережжя України вже посилили ракетним комплексом Harpoon (Harpoon Coastal Defense System), який наші військові отримали від Данії.

Про це повідомив очільник Міноборони України Олексій Резніков.

– Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими Нептунами вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана ЧФ РФ – крейсера Москва, – розповів Резніков.

Крім того, у пакетах допомоги Україна очікує серйозні БПЛА.

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Резніков нагадав, що від партнерів ЗСУ отримали близько 250 бронемашин – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо. Отримано тисячі ПЗРК Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom; ПТРК NLAW, Javelin, Milan і гранатомети Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.

Що стосується артилерії, то у Генштабі вже є чіткий план поставок до кінця липня.

Нагадаємо, що США розглядають можливість надати Україні протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing. Факти ICTV розповідають, які їхні технічні характеристики.