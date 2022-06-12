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РФ начала создание третьего батальона для перебрасывания в Украину — разведка Британии

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ начала создание третьего батальона для перебрасывания в Украину — разведка Британии
Фото: Depositphotos

Российская армия все больше вооружения и техники перебрасывает в Украину. Это превосходство ей необходимо для полного захвата Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, в последние недели началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых подразделений.

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Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно.

Зачастую третьи батальоны в бригадах укомплектованы не полностью. Поэтому России придется пополнять их новобранцами или резервистами.

Одновременное развертывание всех трех батальонов снизит способность боевых формирований РФ восстановить потери в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что России не хватает современных высокоточных ракет. Именно поэтому вражеская армия использует для ударов по территории Украины устаревшие и неточные ракеты, изготовленные еще в советское время.

Источник: Ministry of Defence

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