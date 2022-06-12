Июнь, 12 в 14:31

Российская армия все больше вооружения и техники перебрасывает в Украину. Это превосходство ей необходимо для полного захвата Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, в последние недели началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых подразделений.

Сейчас смотрят

Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно.

Зачастую третьи батальоны в бригадах укомплектованы не полностью. Поэтому России придется пополнять их новобранцами или резервистами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 12 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WiKk8bK2ge ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9FRFoEPFBm — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 12, 2022

Одновременное развертывание всех трех батальонов снизит способность боевых формирований РФ восстановить потери в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что России не хватает современных высокоточных ракет. Именно поэтому вражеская армия использует для ударов по территории Украины устаревшие и неточные ракеты, изготовленные еще в советское время.

Источник: Ministry of Defence