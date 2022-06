Российская армия все больше вооружения и техники перебрасывает в Украину. Это превосходство ей необходимо для полного захвата Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, в последние недели началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых подразделений.

Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно.

Зачастую третьи батальоны в бригадах укомплектованы не полностью. Поэтому России придется пополнять их новобранцами или резервистами.

