Стране-агрессору России не хватает современных высокоточных ракет. Поэтому российские войска используют для ударов по территории Украины устаревшие и неточные ракеты, изготовленные еще в советское время.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В сообщении отмечается, что с апреля российские средние бомбардировщики предположительно запустили по наземным целям в Украине десятки тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, изготовленных еще в 1960-х годах.

Эти 5,5-тонные ракеты производились, в первую очередь, для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки.

В разведке подчеркнули, что в случае использования этих ракет для поражения наземных целей с обычной боеголовкой они очень неточны, приводят к большим разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Прокомментировали в британской разведке и ситуацию в Северодонецке, подчеркнув, что по состоянию на 10 июня войска РФ не продвинулись на юг города.

В разведке уточнили, что войска РФ открывают массированный огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь уничтожить оборону украинской армии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 June 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2022