Июнь, 11 в 10:31

Стране-агрессору России не хватает современных высокоточных ракет. Поэтому российские войска используют для ударов по территории Украины устаревшие и неточные ракеты, изготовленные еще в советское время.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В сообщении отмечается, что с апреля российские средние бомбардировщики предположительно запустили по наземным целям в Украине десятки тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, изготовленных еще в 1960-х годах.

Сейчас смотрят

Эти 5,5-тонные ракеты производились, в первую очередь, для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки.

В разведке подчеркнули, что в случае использования этих ракет для поражения наземных целей с обычной боеголовкой они очень неточны, приводят к большим разрушениям и жертвам среди мирного населения.

– Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет. В то время как украинская система противовоздушной обороны все еще сдерживает ее тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны, — отмечается в сообщении.

Прокомментировали в британской разведке и ситуацию в Северодонецке, подчеркнув, что по состоянию на 10 июня войска РФ не продвинулись на юг города.

– Интенсивные уличные бои продолжаются, и обе стороны, вероятно, несут большие потери, — говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что войска РФ открывают массированный огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь уничтожить оборону украинской армии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7sAMSXqHpa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0H4JnqeYFy — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2022

В мае сообщалось, что РФ исчерпала большое количество высокоточного ракетного вооружения во время полномасштабной войны против Украины. На тот момент, по словам экспертов, у РФ оставалось до 40% высокоточных ракет.

По состоянию на 2 июня, президент Владимир Зеленский сообщал, что с 24 февраля войска РФ выпустили более 2,4 тыс. ракет по территории Украины (большинство – по гражданской инфраструктуре).

10 июня стало известно, что Россия держит наготове в Черном море 40 крылатых ракет, поэтому остается высокой угроза ударов по территории Украины.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Воздушное командование Восток