Російська армія дедалі більше озброєння та техніки перекидає в Україну. Ця перевага їй потрібна для повного захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, останніми тижнями почалася підготовка до розгортання третього батальйону з деяких бойових підрозділів.

Більшість бригад зазвичай одночасно беруть участь в операціях максимум двох з трьох своїх батальйонів.

Найчастіше треті батальйони у бригадах укомплектовані не повністю. Тому Росії доведеться поповнювати їх новобранцями чи резервістами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WiKk8bK2ge

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9FRFoEPFBm

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 12, 2022