Червень, 12 в 14:31

Російська армія дедалі більше озброєння та техніки перекидає в Україну. Ця перевага їй потрібна для повного захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, останніми тижнями почалася підготовка до розгортання третього батальйону з деяких бойових підрозділів.

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Більшість бригад зазвичай одночасно беруть участь в операціях максимум двох з трьох своїх батальйонів.

Найчастіше треті батальйони у бригадах укомплектовані не повністю. Тому Росії доведеться поповнювати їх новобранцями чи резервістами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WiKk8bK2ge ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9FRFoEPFBm — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 12, 2022

Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів знизить здатність бойових формувань РФ відновити втрати у короткостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Росії бракує сучасних високоточних ракет. Саме тому ворожа армія використовує для ударів по території України застарілі і неточні ракети, виготовлені ще за радянських часів.

Джерело: Ministry of Defence