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РФ почала створення третього батальйону для перекидання в Україну – розвідка Британії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ почала створення третього батальйону для перекидання в Україну – розвідка Британії
Фото: Depositphotos

Російська армія дедалі більше озброєння та техніки перекидає в Україну. Ця перевага їй потрібна для повного захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За даними відомства, останніми тижнями почалася підготовка до розгортання третього батальйону з деяких бойових підрозділів.

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Більшість бригад зазвичай одночасно беруть участь в операціях максимум двох з трьох своїх батальйонів.

Найчастіше треті батальйони у бригадах укомплектовані не повністю. Тому Росії доведеться поповнювати їх новобранцями чи резервістами.

Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів знизить здатність бойових формувань РФ відновити втрати у короткостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Росії бракує сучасних високоточних ракет. Саме тому ворожа армія використовує для ударів по території України застарілі і неточні ракети, виготовлені ще за радянських часів.

Джерело: Ministry of Defence

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