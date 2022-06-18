Июнь, 17 в 23:39

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по количеству противотанкового оружия Вооруженные силы Украины сама оснащенная армия в мире.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

— И Европа, и американцы мыслят шире, чем российско-украинский конфликт. Они вынуждены учитывали рамки будущего с Российской Федерацией: отношения с Китаем, и вообще мировой расклад, — отметил Арестович.

По его словам, если глянуть на списки оружия, которые передали США, а он очень внушительный… то получается, что по противотанковому вооружению мы сейчас, наверное, самая оснащенная армия мира.

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При этом Арестович напомнил слова президента Франции Макрона, что Украине не передадут штурмовую авиацию и танки, которые являются основой наступления.

— Понятно о чем идет речь: они не хотят окончательного поражения России. Они хотят принуждения РФ к переговорам и заключения мира, — отмечает советник главы ОПУ.

Ранее Алексей Арестович рассказал, почему очень важно, чтобы украинских мобилизованных обучали британские военные. В Украине мобилизованных часто не успевают готовить в силу динамики на фронте, потерь и т.д. И зачастую такая подготовка длится до двух недель.

Фото: Сухопутные войска ВСУ