По противотанковому вооружению ВСУ самая оснащенная армия мира — Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по количеству противотанкового оружия Вооруженные силы Украины сама оснащенная армия в мире.
Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.
— И Европа, и американцы мыслят шире, чем российско-украинский конфликт. Они вынуждены учитывали рамки будущего с Российской Федерацией: отношения с Китаем, и вообще мировой расклад, — отметил Арестович.
По его словам, если глянуть на списки оружия, которые передали США, а он очень внушительный… то получается, что по противотанковому вооружению мы сейчас, наверное, самая оснащенная армия мира.
При этом Арестович напомнил слова президента Франции Макрона, что Украине не передадут штурмовую авиацию и танки, которые являются основой наступления.
— Понятно о чем идет речь: они не хотят окончательного поражения России. Они хотят принуждения РФ к переговорам и заключения мира, — отмечает советник главы ОПУ.
Ранее Алексей Арестович рассказал, почему очень важно, чтобы украинских мобилизованных обучали британские военные. В Украине мобилизованных часто не успевают готовить в силу динамики на фронте, потерь и т.д. И зачастую такая подготовка длится до двух недель.
Фото: Сухопутные войска ВСУ