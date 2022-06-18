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Факти / Україна / Суспільство

За протитанковим озброєнням ЗСУ найбільш оснащена армія світу – Арестович

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За протитанковим озброєнням ЗСУ найбільш оснащена армія світу – Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що за кількістю протитанкової зброї Збройні сили України є найбільш оснащеною армією у світі.

Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.

– І Європа, і американці мислять ширше, ніж російсько-український конфлікт. Вони змушені враховувати рамки майбутнього з Російською Федерацією: відносини з Китаєм, і взагалі світовий розклад, — наголосив Арестович.

За його словами, якщо глянути на списки озброєння, яке передали США, а вони значні… то виходить, що з протитанкового озброєння ми зараз, напевно, найбільш оснащена армія світу.

Зараз дивляться

При цьому Арестович нагадав слова президента Франції Макрона, що Україні не передадуть штурмову авіацію та танки, що є основою наступу.

– Зрозуміло, про що йдеться: вони не хочуть остаточної поразки Росії. Вони хочуть примусу РФ до переговорів та укладання миру, – зазначає радник голови ОПУ.

Раніше Олексій Арестович розповів, чому дуже важливо, щоб українських мобілізованих навчали британські військові. За його словами, в Україні мобілізованих часто не встигають готувати через динаміку на фронті, втрати тощо. І найчастіше така підготовка триватиме до двох тижнів.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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