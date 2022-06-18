Июнь, 17 в 23:15

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему очень важно, чтобы украинских мобилизованных обучали британские военные.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

Арестович подчеркнул, что речь идет о получении базовой военной специальности.

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— Джонсон предложил каждые 120 дней обучать 10 тыс. украинских солдат. Это две бригады. То есть, будут проходить полный курс пехотной подготовки, — отметил советник главы ОПУ.

По его словам, в Украине мобилизованных часто не успевают готовить в силу динамики на фронте, потерь и других факторов. И зачастую такая подготовка длится до двух недель.

— Мобилизованные воюют гораздо хуже не потому, что они менее мужественные люди, а потому что просто не умеют. Их сейчас будут обучать по британскому образцу. Британская пехота — одна из самых подготовленных в мире, — сказал Арестович.

Советник главы ОПУ говорит, что помощь британцев очень основательная, так как их темпы подготовки значительно превышают темпы наших учений. Кроме того, в нынешней ситуации сбор людей в одном месте — это всегда угроза прилета российских ракет.

— Не буду говорить, где и как будут обучать. Но там эта угроза прилета значительно меньше. И такое количество обучаемых говорит о том, что наша боевая устойчивость будет расти, — отмечает Алексей Арестович.

По его словам, это будет хорошо обученная пехота с сильной мотивацией и с западной техникой.

— Хорошо обученная пехота сравнима с передачей большой партии вооружения. И параллельно нам передают 20 гаубиц, — резюмировал Алексей Арестович.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон предложил президенту Владимиру Зеленскому проводить масштабную подготовку украинских военных в его стране.

Фото: Генштаб ВСУ