Июнь, 18 в 0:32

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины получат первые артиллерийские системы HIMARS уже до конца следующего месяца.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, американцы уже обучили наших 60 военнослужащих обращаться с такой техникой.

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— Нам объявили, что первые HIMARS будут у нас до конца июля. Американцы уже обучили первые 60 военнослужащих. Ну это почти дивизион… Ну, несколько штук будет, скажем так деликатно, — отметил Арестович.

Он подчеркнул, что HIMARS — это не Ураганы и не Смерчи, и что при правильном использовании один HIMARS стоит шести Смерчей — из-за точности, дальности поражения, мощности и типов боеприпасов.

Алексей Арестович считает, что вот тогда (после получения HIMARS — Ред.) можно будет говорить, что у российской армии все пойдет не по плану.

Система HIMARS может запускать несколько высокоточных ракет по целям на расстоянии до 70 км – гораздо дальше, чем артиллерия, которую сейчас имеет Украина.