Арестович рассказал, когда Украина получит первые артсистемы HIMARS
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины получат первые артиллерийские системы HIMARS уже до конца следующего месяца.
Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.
По его словам, американцы уже обучили наших 60 военнослужащих обращаться с такой техникой.
— Нам объявили, что первые HIMARS будут у нас до конца июля. Американцы уже обучили первые 60 военнослужащих. Ну это почти дивизион… Ну, несколько штук будет, скажем так деликатно, — отметил Арестович.
Он подчеркнул, что HIMARS — это не Ураганы и не Смерчи, и что при правильном использовании один HIMARS стоит шести Смерчей — из-за точности, дальности поражения, мощности и типов боеприпасов.
Алексей Арестович считает, что вот тогда (после получения HIMARS — Ред.) можно будет говорить, что у российской армии все пойдет не по плану.
Система HIMARS может запускать несколько высокоточных ракет по целям на расстоянии до 70 км – гораздо дальше, чем артиллерия, которую сейчас имеет Украина.