Червень, 18 в 0:32

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України отримають перші артилерійські системи HIMARS вже до кінця наступного місяця.

Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, американці вже навчили наших 60 військовослужбовців поводитися з такою технікою.

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– Нам оголосили, що перші HIMARS будуть у нас до кінця липня. Американці вже навчили перших 60 військовослужбовців. Ну, це майже дивізіон… Ну, кілька штук буде, скажемо так делікатно, — зазначив Арестович.

Він підкреслив, що HIMARS – це не Урагани і не Смерчі, і що при правильному використанні один HIMARS вартує шести Смерчів – через точність, дальність ураження, потужність і типи боєприпасів.

Олексій Арестович вважає, що ось тоді (після отримання HIMARS – Ред.) можна буде говорити, що у російської армії все піде не за планом.

Система HIMARS може запускати кілька високоточних ракет по цілях на відстані до 70 км – набагато далі, ніж артилерія, яку зараз має Україна.