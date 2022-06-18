Арестович розповів, коли Україна отримає перші артсистеми HIMARS
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України отримають перші артилерійські системи HIMARS вже до кінця наступного місяця.
Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.
За його словами, американці вже навчили наших 60 військовослужбовців поводитися з такою технікою.
– Нам оголосили, що перші HIMARS будуть у нас до кінця липня. Американці вже навчили перших 60 військовослужбовців. Ну, це майже дивізіон… Ну, кілька штук буде, скажемо так делікатно, — зазначив Арестович.
Він підкреслив, що HIMARS – це не Урагани і не Смерчі, і що при правильному використанні один HIMARS вартує шести Смерчів – через точність, дальність ураження, потужність і типи боєприпасів.
Олексій Арестович вважає, що ось тоді (після отримання HIMARS – Ред.) можна буде говорити, що у російської армії все піде не за планом.
Система HIMARS може запускати кілька високоточних ракет по цілях на відстані до 70 км – набагато далі, ніж артилерія, яку зараз має Україна.