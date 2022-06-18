Чи може білоруська армія самостійно напасти на Україну: Денисенко про ймовірність вторгнення

Червень, 18 в 20:18

Білоруські війська найімовірніше не зможуть наважитися на повторне повномасштабне вторгнення в Україну без належної підтримки країни-агресора Росії. Такої думки дотримується радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він нагадав, що білоруська армія зараз на військових навчаннях неподалік від державних кордонів України. Проте наразі на цій території немає концентрації Збройних сил Російської Федерації.

Зараз дивляться

– Наразі білоруси проводять навчання. Але поки що ми не бачимо концентрації російських військ, які могли б розпочати атаку на Україну. Говорити про те, що білоруська армія самостійно без Росії може розпочати такі дії – це дуже малоймовірно, – вважає радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко зауважив, що кількість особового складу білоруської армії замала для самостійного наступу на столицю або західні області України.

За його словами, наразі правоохоронці фіксують диверсійно-розвідувальні групи майже в усіх областях України, а не лише біля кордонів з Білоруссю.