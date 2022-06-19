Червень, 18 в 21:53

Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи що стосується насильства проти жінок та домашнього насильства. Її підписали у Стамбулі 11 травня 2011 року. А 1 серпня 2014 року конвенція набула чинності.

Факти ICTV розповідають, що це за конвенція та чому важливо її ратифікувати.

Так, першою країною, яка ратифікувала конвенцію у 2012 році була Туреччина. Станом на 2018 рік конвенцію ратифікували 45 держав. Україна підписала конвенцію, проте Верховна Рада її досі не затвердила.

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 червня, вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству.

До чого зобов’язує конвенція?

Цей документ юридично зобов’язує державу створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Це означає, що у кримінальному кодексі повинні бути прописані статті щодо психологічного насильства, переслідування, фізичного і сексуального насильства, статті про примус до шлюбу, примусові аборти і стерилізацію.

Міфи та факти про Стамбульську конвенцію

У посібнику Міфи і факти про Стамбульську конвенцію зазначається, що документ не регулює релігійні норми чи вірування. Конвенцію ратифікувала низка країн із сильними релігійними традиціями, зокрема Сербія, Греція, Кіпр, Чорногорія, Грузія, Іспанія, Сан-Марино, Італія та Польща.

Стамбульська конвенція не спрямована на усунення відмінностей між жінками та чоловіками і не передбачає, що жінки та чоловіки є або повинні бути однаковими.

Метою Стамбульської конвенції не є “знищення традиційної української родини”. Метою є покінчити з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Конвенція не має на меті визначити або регулювати будь-який тип сім’ї, традиційний чи ні. Вона спрямована на припинення мовчання щодо насильства в сім’ях.

Конвенція не вводить у законодавство норму про одностатеві шлюби. Стамбульська конвенція не встановлює нових вимог щодо гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації, зокрема щодо юридичного визнання одностатевих пар. Багато держав, які не визнають одностатеві шлюби, вже ратифікували конвенцію.

Варто зазначити, що терміни сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність вже включені в українське законодавство з 2015 року.

Конвенція не захищає лише жінок, а й дітей і чоловіків також. До жінок більше уваги, тому що є форми насильства, від яких страждають лише жінки – примусовий аборт, каліцтво жіночих геніталій. Або ж насильство, з яким жінки стикаються частіше, ніж чоловіки – зґвалтування, переслідування, сексуальні домагання, домашнє насильство, примусовий шлюб, примусова стерилізація.

Петиції про ратифікацію Стамбульської конвенції

Нагадаємо, що у лютому 2020 року на сайті президента з’явилася петиція щодо ратифікації конвенції. У відповіді наголошується, що президент Петро Порошенко вніс проєкт про ратифікацію на розгляд Верховної Ради у 2016 році

З огляду на те, що законопроєкт нардепи не підтримали у першому читанні за основу, та у зв’язку із припиненням повноважень президента Порошенка, документ зняли з розгляду 20 травня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський внесе на розгляд Парламенту проєкт про ратифікацію … після подання Міністерством закордонних справ відповідних пропозицій, наголошується у відповіді.

Згодом активістки громадської організації Марш жінок знову створили петицію на сайті президента. 16 лютого 2022 року отримали відповідь.

У відповіді Зеленський наголосив, що МЗС України має доопрацювати пакет документів щодо ратифікації конвенції. Потім пропозиції повинен розглянути президент, а після завершення цих процедур глава держави внесе законопроєкт на розгляд Верховної Ради.

Статистика домашнього насильства в Україні

Як у січні повідомили у МВС, у 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році. Правоохоронці склали на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку.

При цьому у відомстві наголосили, що в Україні зникає тенденція замовчування фактів домашнього насильства.

Варто зазначити, що Факти ICTV також активно висвітлюють тему домашнього насилля у спецпроєкті, допомагають інформаційно та закликають не мовчати.

Нагадаємо, що в Україні є закон Про запобігання та протидію домашньому насильству.