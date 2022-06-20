Июнь, 20 в 19:51

Украинские военные усиленно несут дежурство на приграничной с Беларусью территорией, чтобы быть готовыми в случае вторжения со стороны соседнего государства.

Об этом рассказал глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в социальной сети Facebook.

Он считает, что Беларусь в случае вторжения в Украину через Ровенскую область совершит роковую ошибку. Коваль рассказал, что в общении с нашими военными всегда слышит фразу, что “украинскую и белорусскую армии отличают две вещи – мотивированность личного состава и боевой опыт”.

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— Мы понимаем, что у белорусского войска нет ни боевого опыта, ни мотивированности наступать. Но даже если наступление состоится, то их желание пройти через наше Полесье – это мегасложная задача, – написал глава ОВА.

Он озвучил три причины, по которым, по его мнению, вторжение с территории Беларуси в Ровенскую область не будет успешным.

Первая причина . ВСУ, усиленно несущие боевое дежурство на границе с Беларусью. В том числе и ТРО, как отдельный вид сухопутных войск и добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ). Все они – в боевой готовности. Постоянно идет починка, укрепление фортификационных сооружений.

. ВСУ, усиленно несущие боевое дежурство на границе с Беларусью. В том числе и ТРО, как отдельный вид сухопутных войск и добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ). Все они – в боевой готовности. Постоянно идет починка, укрепление фортификационных сооружений. Вторая причина . Рельеф территорий. Напомню, что 40% Ровенщины – это леса. И именно северные районы, граничащие с Беларусью – это непроходимые леса, а также болота. Кроме того, есть 170 рек. Это природные барьеры для вражеской техники. Мосты над реками – это объекты, которые могут быть заблокированы разными способами и движение врага будет остановлено. Все это – большие плюсы для обороны.

. Рельеф территорий. Напомню, что 40% Ровенщины – это леса. И именно северные районы, граничащие с Беларусью – это непроходимые леса, а также болота. Кроме того, есть 170 рек. Это природные барьеры для вражеской техники. Мосты над реками – это объекты, которые могут быть заблокированы разными способами и движение врага будет остановлено. Все это – большие плюсы для обороны. Третья причина. Люди. Во-первых, огромная поддержка населением базовых потребностей в помощи армии. Во-вторых, нравственный дух жителей. Полесье – край партизанской славы. Здесь в каждом доме есть что взять в руки, чтобы ни на метр не пропустить тех, кто имеет враждебные намерения в отношении Украины.

Коваль подчеркнул, что тот, кто решит идти в Украину через Ровенскую область, совершит роковую ошибку: Это будет движение в один конец.

16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях при вторжении с территории Беларуси.

Джерело: Виталий Коваль