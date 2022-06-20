Бояться не надо: Арестович и Подоляк о вероятном нападении из Беларуси на Украину

Июнь, 20 в 14:59

Никакого нападения со стороны Беларуси на Украину в ближайшее время не будет. В этом уверяет советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении вместе с другим советником главы ОП Михаилом Подоляком.

Подоляк в свою очередь отмечает, что в Беларуси есть “странные люди, которые могут иметь личное представление о том, откуда нужно нападать на Украину”.

Арестович успокаивает украинцев, что бояться не следует. Он подчеркнул, что когда будет реальная угроза нападения, об этом будет проинформировано.

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Подоляк призвал не слушать “выдающихся экспертов, которые все знают точно”. На это Арестович пошутил, что Подоляк намекает на него, но тот так же шутя опроверг.

Накануне глава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, офицер запаса Александр Завитневич в интервью ВВС рассказал, что опасность повторного нападения на Киев и вторжения армии Беларуси в Украину существует.

Он подчеркнул, что Россия не отказалась от своей главной цели – завладеть столицей и всем нашим государством.

По словам Завитневича, власти занимаются укреплением рубежей и строительством новых инженерных сооружений для оптимизации защиты столицы. Относительно нападения Беларуси он отметил, что “риски есть всегда”.