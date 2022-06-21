Июнь, 21 в 1:15

Во время освобождения Херсона будет происходить много разных вещей. В частности, российских оккупантов будут расстреливать, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Когда будут освобождать Херсон, там внутри будет много происходить, а не только снаружи. Однозначно будут расстреливать. Уже расстреливают и еще будут. Если умные люди, тогда нужно уходить, но они делают обратное. Они же в Херсон семьи потащили, – заявил Арестович.

По его словам, некоторые российские солдаты начали перевозить свои семьи в квартиры мирных жителей временно оккупированного Херсона.

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– Я не знаю, что должно быть в мозгах, когда ты привозишь свою семью в пустую квартиру чужих людей. А рядом на расстоянии 15 км находится украинская артиллерия, — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Недавно в Херсоне из автомата расстреляли троих российских военных, которые “отдыхали” в кафе. Двое военных погибли, еще один был ранен. Арестович подтвердил, что украинские партизаны расстреляли российских солдат, когда они заказывали шашлык в одном из заведений на набережной.