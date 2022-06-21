Верещук призвала жителей Херсонщины выехать из области через Крым для облегчения деоккупации

Июнь, 21 в 0:37

Местные жители Херсонской области должны уехать из региона, чтобы облегчить контрнаступления для деоккупации украинским защитникам. Об этом подчеркнула министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее мнению, украинцы, особенно с детьми, не должны отказываться от возможности уехать через временно оккупированную территорию, потому что это ускорит освобождение украинских территорий. Верещук подчеркнула, что украинские власти не будут наказывать за выезд через Крым и пользование псевдодокументами, выданными оккупантами.

— Наша армия обязательно будет деоккупировать эти земли. Очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а в Херсонской области станет еще труднее, — считает Верещук.

Она убеждена, что враг становится еще более циничным и не отказывается использовать живой щит, особенно детей. Верещук подчеркнула, что дети не должны пострадать во время деоккупации Херсонской области.

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Верещук призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами фейковыми документами и заверила, что украинские власти за это не будут наказывать.