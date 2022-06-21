Червень, 21 в 1:15

Під час звільнення Херсону відбуватиметься багато різних речей. Зокрема, російських окупантів розстрілюватимуть, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

– Коли звільнятимуть Херсон, там всередині буде багато відбуватися, а не тільки зовні. Однозначно розстрілюватимуть. Вже розстрілюють та ще будуть. Якщо розумні люди, тоді потрібно йти звідси, але вони роблять зворотне. Вони ж у Херсон родини потягли, – заявив Арестович.

За його словами, деякі російські солдати почали перевозити свої родини у квартири мирних жителів тимчасово окупованого Херсону.

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– Я не знаю, що повинно бути в мізках, коли ти привозиш свою сім’ю в порожню квартиру чужих людей. А поруч на відстані 15 км розташована українська артилерія, – наголосив радник глави Офісу президента.

Нещодавно у Херсоні з автомата розстріляли трьох російських військових, які “відпочивали” в кафе. Двоє військових загинули, ще один був поранений. Арестович підтвердив, що українські партизани розстріляли російських солдатів, коли вони замовляли шашлик в одному із закладів на набережній.