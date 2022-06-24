Июнь, 24 в 17:58

Кабинет министров Украины рекомендует начать новый учебный год в школах с 1 сентября. В то же время в украинских вузах обучение рекомендовано начать с 15 августа, кроме студентов первых курсов.

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, обучение планируется проводить в очном режиме, кроме прифронтовых и временно оккупированных территорий, где новый учебный год стартует в онлайн формате.

Сейчас смотрят

– Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, поскольку связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная. И уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн формат, равно как и на оккупированных территориях, — заявил он.

Шмыгаль добавил, что местные власти должны проработать организационный процесс как очной, так и смешанной формы обучения.

– Рекомендуем начать учебный год в школах с 1 сентября. В университетах мы рекомендуем начать обучение с 15 августа, за исключением первых курсов, — подчеркнул премьер.

Он уточнил, что Министерство образования, Министерство внутренних дел, Министерство развития общин и территорий, областные военные администрации должны организовать подвоз детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях.

Органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учеников в укрытия и уроки по безопасности. В убежищах должны быть все условия для пребывания и обучения.

В каждом учебном заведении должна быть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

По словам Шмыгаля, ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) уже в ближайшее время завершит работу над протоколами безопасности. После этого местные власти утвердят на их основе индивидуальные протоколы безопасности, ознакомят с ними учеников и родителей.

Недавно министр образования Украины Сергей Шкарлет заявлял, что учебный год 2022-2023 для школ планируют начать 1 сентября. Обучение рекомендовано проводить очно, однако в школах усилят условия безопасности.