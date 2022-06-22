Июнь, 22 в 13:55

В Украине учебный год 2022-2023 для общеобразовательных учреждений планируют начать 1 сентября.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

— 1 сентября является особой датой для всех педагогов, поэтому мы планируем, чтобы учебный год для учреждений общего среднего образования начинался именно в этот день. Мы можем сегодня дать разрешение в рамках автономии начинать образовательный процесс в начале или середине августа. Это не является чем-то неадекватным, ведь уже несколько лет подряд некоторые университеты это внедряют, особенно там, где есть практика, индивидуальное образование или особенности формирования определенного специфического образовательного процесса. А что касается начала учебного года — планируем 1 сентября, — сказал он.

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По словам Шкарлета, снятие ограничения по количеству детей в классах касается только дистанционной формы обучения.

Он подчеркнул, что школа должна быть территорией безопасности, поэтому вопрос по поводу формы обучения будет приниматься с учетом многих аспектов.

— Этот вопрос комплексный. Конечно, мы все стремимся к социализации, к очному формату обучения. В то же время, безопасность должна быть на первом месте. На сегодняшний день принято решение о формировании специальных комиссий по военным администрациям, которую будет возглавлять профильный заместитель председателя ВА. Обязательно будут привлечены работники ГСЧС, мы будем формировать карту безопасности и основной наш лозунг: Школа – территория безопасности. Бесспорно, там, где идут активные боевые действия – образовательный процесс будет дистанционным. На всех остальных территориях мы призываем к очному образовательному процессу, — сказал он.

Также Шкарлет добавил, что ни один ребенок не будет оставлен вне образовательного процесса.