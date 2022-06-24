Червень, 24 в 17:58

Кабінет міністрів України рекомендує розпочати новий навчальний рік у школах із 1 вересня. Водночас в українських вишах навчання рекомендовано почати з 15 серпня, окрім студентів перших курсів.

Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, навчання планується здійснювати в очному режимі, окрім прифронтових та тимчасово окупованих територій, де новий навчальний рік стартує в онлайн форматі.

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– Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язане з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна. І вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн формат, так само як і на окупованих територіях, – заявив він.

Шмигаль додав, що місцева влада повинна пропрацювати організаційний процес як очної, так і змішаної форми навчання.

– Рекомендуємо розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня. В університетах ми рекомендуємо почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів, – наголосив прем’єр.

Він уточнив, що Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку громад та територій, обласні військові адміністрації повинні організувати довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти.

Органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до укриттів та уроки з безпеки. У сховищах мають бути всі умови для перебування та навчання.

У кожному освітньому закладі повинна бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

За словами Шмигаля, ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій) уже найближчим часом завершить роботу над протоколами безпеки. Після цього місцева влада затвердить на їх основі індивідуальні протоколи безпеки, ознайомить із ними учнів та батьків.

Нещодавно міністр освіти України Сергій Шкарлет заявляв, що навчальний рік 2022-2023 для шкіл планують розпочати 1 вересня. Навчання рекомендовано проводити очно, проте в школах посилять безпекові умови.