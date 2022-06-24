Простой предприятия во время военного положения: что это и как оформить

Июнь, 24 в 14:02

Бизнесу и предприятиям особенно трудно полноценно функционировать во время военного положения.

Если же все предприятие или какая-то его часть не может полноценно выполнять свою работу, можно объявить простой.

Что такое простой предприятия во время военного положения, какие правила его оформления и что делать с работниками компании — узнавали Факты ICTV.

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Когда объявляется простой

В Кодексе законов о труде указывается, что простой — это приостановление работы, вызванное отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Простой можно применить как к предприятию, учреждению, организации в целом, так и отдельным структурным подразделениям или определенным работникам.

Можно сделать вывод, что причина простоя – невыполнение условий, которые необходимы для полноценной работы предприятия.

Однако во время военного положения на причины простоя также влияют определенные условия.

В условиях войны среди причин простоя могут быть не только активные боевые действия в регионе, но и:

экономические условия — отсутствие заказов, экономические санкции, потеря рынков сбыта, ограничения и тому подобное;

отключение электроэнергии, воды, газа, отопления;

выход из строя оборудования, которое невозможно отремонтировать из-за нехватки специалистов;

выезд работников.

Если что-то из этих причин мешает компании полноценно осуществлять работу, предприятие может смело объявлять простой. Он оформляется официально, однако с определенными нюансами.

Как оформить простой

Оформление простоя в условиях военного положения гарантирует работникам продолжение трудовых отношений с предприятием, но с уменьшением зарплаты (минимальный уровень — 2/3 оклада).

Юрист Ростислав Кравец рассказал Фактам ICTV детали оформления простоя на предприятии.

— На предприятии отправка работников в простой определяется соответствующим приказом. В нем указываются основания и перечень работников, которые отправляются в простой, — отмечает юрист.

Чтобы оформить простой, необходимо:

предупредить работников — можно лично или по видеосвязи;

— можно лично или по видеосвязи; предложить работникам перевод на другую работу (если есть такая возможность) — это делается по согласию, с учетом специальности и квалификации. Такая возможность предусмотрена ч. 2. ст. 34 Кзот;

(если есть такая возможность) — это делается по согласию, с учетом специальности и квалификации. Такая возможность предусмотрена ч. 2. ст. 34 Кзот; оформить акт простоя — документ не обязателен и имеет произвольную форму. Если решили делать акт, обязательно укажите причины;

— документ не обязателен и имеет произвольную форму. Если решили делать акт, обязательно укажите причины; издать приказ о простое по предприятию.

Чтобы оформить приказ, необходимо:

указать причины , которые привели к простою;

, которые привели к простою; отметить его продолжительность — можно написать общую фразу До момента окончания военного положения;

— можно написать общую фразу До момента окончания военного положения; предоставить перечень работников , к которым применяется простой — не обязательно объявлять простой для всех, можно только для определенных отделов;

, к которым применяется простой — не обязательно объявлять простой для всех, можно только для определенных отделов; порядок оплаты простоя;

простоя; порядок работы во время простоя — например, есть ли потребность в присутствии работника на рабочем месте.

Работодатель может оформить простой своим приказом, согласие работников не требуется.

Выгодно ли оформлять простой во время войны

Решение о простое — дело личное. Однако учтите, что с ним во время военного положения:

работники продолжают оставаться в трудовых отношениях с предприятием;

работникам можно уменьшить оплату труда (минимальный уровень при простое — 2/3 оклада);

не надо платить доплату до минимальной зарплаты;

согласие работника при оформлении простоя (даже формальное) не нужно.

Также следует отметить, что отправлять в простой работников, которые находятся в отпуске, на больничном или в отпуске по беременности и родам или в декрете — нельзя.

— В условиях военного положения работодатели также могут, не отправляя работника в простой, соответственно, не выплачивая ему заработную плату, просто приостановить работу человека без каких-либо для себя последствий, — замечает Кравец.

Какие налоги во время простоя

НДФЛ и военный сбор должен уплачиваться так же, как и в мирное время. Также простой не влияет на правила начисления ЕСВ.

Если размер простоев меньше минимальной зарплаты, то ЕСВ начисляется на размер минимальной зарплаты, установленный законом на месяц, за который получен доход.

— У нас организации являются налоговыми агентами. Поэтому если предприятие начисляет какие-то выплаты работнику, то оно платит соответствующие налоги. Если не начисляет — соответственно, не платит, — замечает юрист.

Что получает работник после объявления простоя

Простой не по вине работника должен оплачиваться частью зарплаты.

В письме Минэкономики отмечается, что оплачивать за простой следует так же, как и за обычную работу — минимум дважды в месяц, в дни выплаты зарплаты. То есть выплачивается аванс и остальное в конце месяца.

Обратите внимание, что простои — это тоже зарплата, поэтому аванс тоже следует платить.

Однако в условиях военного положения ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты и аванса нет.

Как уже отмечалось выше, размер простойных — меньше обычной зарплаты. Минимальный уровень — 2/3 обычной зарплаты.