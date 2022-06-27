Это будет крах государственности: Буданов рассказал, почему РФ не признает поражение в войне

Июнь, 27 в 16:41

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что согласен с данными западной разведки, что российские войска деморализованы и деградировали.

В интервью Financial Times он отметил, что у него мало надежды на то, что это приведет к отходу россиян из восточного и южного прибрежных регионов.

— Если Россия признает, что не смогла победить Украину. Это будет не крах системы, это будет крах государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут, – сказал Буданов.

По его словам, российская армия будет “вынуждена бороться до конца, потому что у них нет другого выхода”.

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Также Буданов заявил, что считает, что президент России Владимир Путин болен раком. Это, по его словам, помогает объяснить период полномасштабного вторжения.

Он добавил, что Кремль заявляет, что Путин якобы здоров и отрицает заявления о болезнях российского диктатора. Буданов подчеркнул, что разведка “имеет все его диагнозы”, но без дальнейшей информации.

Недавно в одном из интервью Кирилл Буданов заявил, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне РФ против Украины на истощение. По его словам, до конца года масштабные боевые действия практически прекратятся.

Буданов добавил, что украинским Силам обороны по-прежнему “не хватает оружия – нам нужно больше оружия”.