В августе наступит переломный момент в войне – Буданов

Июнь, 25 в 15:38

В августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины на истощение, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся. Об этом в интервью британскому ITV News заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что говорил об этом в мае и к концу июня не изменил своего мнения.

— Начиная с августа, будут проходить определенные события, которые продемонстрируют миру, что переломный момент начинает происходить. Я уже говорил и повторю еще раз: до конца года активные боевые действия сойдут практически к нулю. В ближайшем будущем мы возобновим контроль над нашими территориями, – сказал он.

Буданов добавил, что украинским Силам обороны по-прежнему “не хватает оружия — нам нужно больше оружия”.

Сейчас смотрят

— Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и закончится она катастрофой для России. Ничем иным, – выразил уверенность глава ГУР.

Он подчеркнул, что Украина вернется к своим границам 1991 года, ведь “никаких других сценариев мы не рассматриваем”.

Недавно Буданов заявил, что операция украинской армии по освобождению оккупированных территорий, начатая на Юге страны, будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что “операция будет продолжаться, и все наши территории будут освобождены”.

Также Буданов оценил возможность нападения белорусских войск на Украину. Он отметил, что “на этом этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет”, а также, что ситуация на границе с Беларусью “совершенно под контролем”.

Источник: ITV News

Скриншот: ITV News