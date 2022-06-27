Це буде крах державності: Буданов розповів, чому РФ не визнає поразку у війні

Червень, 27 в 16:41

Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що погоджується із даними західної розвідки, що російські війська деморалізовані та деградували.

Водночас, в інтерв’ю Financial Times він зазначив, що у нього мало надії на те, що це приведе до відходу росіян зі східного та південного прибережних регіонів.

— Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну. Це буде не крахом системи, а крахом державності. Тому вони будуть боротися, скільки зможуть, – сказав Буданов.

За його словами, російська армія буде “змушена боротися до кінця, бо у них немає іншого виходу”.

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Також Буданов заявив, що вважає, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак. Це, за його словами, допомагає пояснити період повномасштабного вторгнення.

Він додав, що Кремль заявляє, що Путін нібито здоровий та заперечує заяви про хвороби російського диктатора. Буданов наголосив, що розвідка “має всі його діагнози”, але без подальшої інформації.

Нещодавно в одному з інтерв’ю Кирило Буданов заявив, що у серпні настане переломний момент у повномасштабній війні РФ проти України на виснаження. За його словами, до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться.

Буданов додав, що наразі українським Силам оборони, як і раніше, “не вистачає зброї – нам потрібно більше зброї”.