Июнь, 27 в 13:58

В конце мая Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации до 23 августа 2022 года. Таким образом, мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Украинские мужчины, которых призвали, должны получить повестку. Какие существуют виды повесток в военкомат и как они выглядят — разбирались Факты ICTV.

Какие есть виды повесток

Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка.

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Повестка для уточнения учетных данных

Этот вид повестки вручается призывнику для обновления информации. В общем, уточняются данные относительно семейного положения, трудоустройства, наличие или отсутствие детей.

По результатам проверки, мужчину могут освободить от службы в армии, например, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Если вам поступила повестка такого типа, вы должны пройти медицинское обследование. Также к повестке прилагается ваша карточка исследования и медицинского осмотра.

Повестка на призыв в армию

В такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок.

Кроме того там указано, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужну карточку и мобилизационное предписание (при наличии).

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается мужчинам, которые прошли медкомиссию и признаны годными.

В основном мобилизационное распоряжение вручается во время объявления мобилизации.

В нем должно быть указано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как могут вручить повестку

Повестку могут вручить:

лично в руки, по месту жительства или работы;

за ее получение могут расписаться родители, жена, родственники;

ее могут оставить в дверях, бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка остается неподписанной.

Хотя на самом деле, законодательством четко не прописано места, где вручают повестку. То есть документ могут выдать вам где угодно — дома, на работе, в вузе, на улице и тому подобное.

Кстати, в первые недели полномасштабной войны повестки вручали даже на блокпосту, после проверки документов.

Стоит отметить, что вы может отказаться от вручения повестки в присутствии свидетелей, в частности, если документ заполнен с ошибками.

Составлен акт об отказе от получения повестки с подписью получателя передают в центр комплектования, а также могут направить в полицию.

Повестку вам могут вручить:

сотрудники военкомата;

работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;

работодатели;

руководители учебных заведений;

сотрудники полиции.

Как выглядит повестка

Выглядит она как обычный документ. Это лист бумаги, где в верхней части указанное ваша фамилия, имя и отчество, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части — расписка лица, получающего документ.

На самом деле, единого образца повесток нет. В одних повестках можно увидеть формулировку предлагаю явиться, в других — приказ, приказываю.

Однако, помните, неявка как повесткой влечет за собой административную или уголовную ответственность. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в случае неявки по вызову ТЦКСП в военное время влечет за собой наложение штрафа.

Фото: Укринформ