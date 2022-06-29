Минцифры анонсировало проект IT Generation — бесплатное обучение в IT-отрасли

Июнь, 29 в 16:55

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск проекта IT Generation, чтобы украинцы могли получить бесплатное и качественное IТ-образование.

— Мы запускаем проект для людей, до этого не работавших в IT. То есть это люди, которые не учились на IT-специальностях, которые, к сожалению, потеряли работу или хотят получить новую профессию. В ближайшее время мы сможем научить бесплатно тысячу украинцев, затем через некоторое время еще 2 тыс., и после этого мы сможем масштабировать этот проект до десятков тысяч украинцев, — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

В пресс-службе ведомства сообщили, что его реализация состоится в несколько этапов:

в июле объявят отдельно набор школ на программу;

в августе украинцы смогут подать заявку на программу и начать обучение.

Освоить можно любое из 11 IТ-направлений: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing и т.д.

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По словам Федорова, цикл обучения продлится 4-6 месяцев. Подать заявки смогут граждане Украины от 21 до 60 лет, у которых нет формального образования, квалификации и опыта работы в области ІТ.

Детальнее о проекте Минцифры можно узнать на сайте it-generation.gov.ua.

Пилот IT Generation ляжет в основу национального проекта и позволит 60 тыс. украинцев овладеть новой профессией в IT.