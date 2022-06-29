Мінцифри анонсувало проєкт IT Generation – безоплатного навчання у IT-галузі

Червень, 29 в 16:55

Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск проєкту IT Generation, щоб українці могли здобути безоплатну та якісну ІТ-освіту.

— Ми запускаємо проєкт для людей, які до цього не працювали в IT. Тобто це люди, які не навчались на IT-спеціальностях, які, на жаль, втратили роботу або вони хочуть отримати нову професію. В найближчий час ми зможемо навчити безкоштовно тисячу українців, потім через деякий період ще 2 тис. і після цього ми зможемо масштабувати цей проект до десятків тисяч українців, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

У пресслужбі відомства повідомили, що його реалізація відбудеться у кілька етапів:

у липні оголосять окремо набір шкіл на програму;

у серпні українці зможуть подати заявку на програму та розпочати навчання.

Опанувати можна будь-який з 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.

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За словами Федорова, цикл навчання триватиме 4-6 місяців. Подати заявки зможуть громадяни України від 21 до 60 років, які не мають формальної освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ.

Детальніше про проєкт Мінцифри можна дізнатися на сайті it-generation.gov.ua.

Пілот ІT Generation ляже в основу національного проєкту і дасть можливість 60 тис. українцям опанувати нову професію в IT.