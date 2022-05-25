Май, 25 в 20:23

Украинское правительство тесно сотрудничает с технологическими гигантами для того, чтобы блокировать распространение российской дезинформации в социальных сетях и интернет-платформах.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона.

Он рассказал о результатах саммита в Давосе, в котором приняло участие 12 министров цифровой трансформации стран Евросоюза.

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По его словам, это был первый подобный международный саммит, на котором были обсуждены не только сервисы, внедряемые Минцифрами, но и то, как цифровизация помогает государству бороться во время войны.

— Нам нужно интегрироваться в ЕС, чтобы мы смогли присоединиться к единому цифровому рынку. Это и законы принимать и упрощать определенные государственные сервисы. То есть будем активно двигаться по цифровому пути, по которому мы уже двигались. Но нам нужны еще Starlink, если мы говорим о помощи. Нам нужно большее оборудование, — сказал Михаил Федоров.

Он заявил, что в Украине к 2024 году планируется ввести сеть 5G. В то же время цели по восстановлению Украины будут презентоваться в будущем для украинцев.

– Во-первых, это 100% государственных услуг онлайн, их упрощение. Эта цель была и остается. Построить надежную и мощную сеть 5G, чтобы качественный интернет был в каждом маленьком городке и деревне, на дорогах, чтобы везде был качественный интернет. Увеличить часть цифровой экономики в нашей экономике, увеличить до 20-30%. Конечно развивать такие направления, как кибербезопасность, millitary-tech (военные технологии, – Ред.). Мы в этом направлении показали хороший результат, потому что нам удается не только защищаться и контратаковать и побеждать, но параллельно запускать государственные сервисы, — рассказал министр цифровой трансформации.

Он также рассказал о взаимодействии с социальными сетями, такими как Facebook или Youtube, которые могут блокировать страницы как российских, так и украинских блогеров или интернет деятелей, публикующих информацию об ужасах войны.

По его словам, он встречался с представителями компании Meta, владеющей соцсетью Facebook, и обсуждал разрешения для публикаций в условиях военного времени. Социальные сети, по его словам, должны предоставлять пользователям возможность публиковать реальность вокруг себя, когда сегодня для Украины те ужасы войны, которые есть вокруг, это и есть реалии, которые происходят в нашем государстве.

– Напротив, мы призывали блокировать ботов, продолжать блокировать страницы пропагандистских СМИ. И в этом направлении тоже есть результаты. Только за последние несколько дней Youtube заблокировал 9 тыс. видео с пропагандистским контентом, – сказал Михаил Федоров.

Он пообещал, что Министерство цифровой трансформации будет продолжать работать в этом направлении.