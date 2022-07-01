Липень, 01 в 7:30

Прожитковий мінімум в Україні з 1 липня зріс. Через це збільшився і розмір деяких виплат, які прив’язані до нього.

Загалом прожитковий мінімум-2022 на одну особу з розрахунку на місяць з 1 липня становить 2 508 грн. Для працездатних осіб він буде дещо іншим — 2 600 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум з 1 липня зафіксований на рівні 2 027 грн. Для дітей віком до шести років із 1 липня він становитиме 2 201 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років сума зросте до 2 744 грн.

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Які виплати прив’язані до прожиткового мінімуму

Мінімальна пенсія

З 1 липня зріс розмір мінімальної пенсії, яку українці отримують за віком. Тепер вона становитиме 2 027 грн.

Виплати на дітей

Через зміну прожиткового мінімуму зросте розмір виплат на дітей-сиріт і дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. З 1 липня він становить:

5 502 грн – для дітей віком до 6 років;

6 860 грн – для дітей віком від 6 до 18 років.

Допомога на дітей з інвалідністю з 1 липня встановлена у розмірі 7 703 грн (для дітей віком до 6 років) і 9 604 грн (для дітей віком від 6 до 18 років років).

Виплати матерям-одиначкам

Розмір цієї допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожного її члена.

Для розрахунку виплат з 1 липня братимуть до уваги новий прожитковий мінімум:

2 201 грн — на дітей до 6 років. 2 744 грн — на дітей віком 6-18 років. 2 600 грн — на студентів стаціонару від 18 до 23 років.

Декретні виплати

Декретні виплати становлять 100% від середньої зарплати за місцем роботи жінки. Для їхнього нарахування беруть заробіток за останні 12 місяців та ділять на кількість відпрацьованих днів.

Саме це і є платою за один день декретної відпустки. Але жінки, які не працюють, також можуть звертатися за декретними виплатами.

Вони можуть отримати щонайменше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня такі виплати становитимуть 650 грн.

Аліменти

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи, становить не менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини.

Для дітей віком до 6 років з 1 липня він становить 1 050 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 1 372 грн.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку, який встановлює суд, якщо доходи платника аліментів це дозволяють зробити.

З 1 липня він становить 2 201 грн (для дітей до 6 років) або 2 744 грн (для дітей від 6 до 18 років).

Максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів. На дитину до 6 років з 1 липня він становить 22 010 грн, на дитину від 6 до 18 років – 27 440 грн.