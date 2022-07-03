Колоссальное уничтожение: Арестович рассказал об ударах ВСУ по складам оккупантов
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил хорошую сегодня работу украинской артиллерии по позициям врага.
Об этом он рассказал в эфире программы Фейгин LIVE.
В частности, сегодня колоссальное уничтожение корпусного склада в Попасной Луганской области.
— Это свежезахваченная Попасная, где как раз артиллерийские тылы группировки врага, которая вот сейчас наступает, — сказал Арестович.
Он подтвердил, что удар ВСУ нанесли недавно поступившим западным вооружением.
Также наши военные уничтожили склад боекомплекта в Ровеньках (Луганская область). Этот склад относился к группировке, которая продвигается к Лисичанску.
ВСУ ударили по вражескому складу ГСМ в Ясиноватой.
— Это все в районе железнодорожного узла… Накрыли еще в Херсонской области, но пока нет подтвержденных результатов. Я лучше расскажу в понедельник, — отметил Алексей Арестович.
За две недели, по словам советника главы ОПУ, наши воины уничтожили по меньшей мере 17 складов российской армии на территории Украины.
— Западная вооружение позволяет нам решить главную задачу в борьбе с превосходящими силами противника — уничтожение запасов противника. Что мы успешно делаем, — подчеркнул Алексей Арестович.