Июль, 02 в 22:36

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил хорошую сегодня работу украинской артиллерии по позициям врага.

Об этом он рассказал в эфире программы Фейгин LIVE.

В частности, сегодня колоссальное уничтожение корпусного склада в Попасной Луганской области.

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— Это свежезахваченная Попасная, где как раз артиллерийские тылы группировки врага, которая вот сейчас наступает, — сказал Арестович.

Он подтвердил, что удар ВСУ нанесли недавно поступившим западным вооружением.

Также наши военные уничтожили склад боекомплекта в Ровеньках (Луганская область). Этот склад относился к группировке, которая продвигается к Лисичанску.

ВСУ ударили по вражескому складу ГСМ в Ясиноватой.

— Это все в районе железнодорожного узла… Накрыли еще в Херсонской области, но пока нет подтвержденных результатов. Я лучше расскажу в понедельник, — отметил Алексей Арестович.

За две недели, по словам советника главы ОПУ, наши воины уничтожили по меньшей мере 17 складов российской армии на территории Украины.