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Факти / Україна / Суспільство

Колосальне знищення: Арестович розповів про удари ЗСУ по складах окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Колосальне знищення: Арестович розповів про удари ЗСУ по складах окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив хорошу сьогодні роботу української артилерії щодо позицій ворога.

Про це він розповів в ефірі програми “Фейгін LIVE”.

Зокрема сьогодні колосальне знищення корпусного складу в Попасній Луганській області.

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– Це свіжозахоплена Попасна, де якраз артилерійські тили угруповання ворога, яке ось зараз настає, – сказав Арестович.

Він підтвердив, що удар ЗСУ завдали західним озброєнням, що нещодавно надійшли.

Також наші військові знищили склад боєкомплекту у Рівному (Луганська область). Цей склад ставився до угруповання, яке просувається до Лисичанська.

ЗСУ вдарили по ворожому складу ПММ в Ясинуватій.

– Це все в районі залізничного вузла, тому їм відрізали можливість… Накрили ще на Херсонщині, але поки що немає підтверджених результатів. Я краще розповім у понеділок, – зазначив Олексій Арестович.

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