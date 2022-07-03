Липень, 02 в 22:36

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив хорошу сьогодні роботу української артилерії щодо позицій ворога.

Про це він розповів в ефірі програми “Фейгін LIVE”.

Зокрема сьогодні колосальне знищення корпусного складу в Попасній Луганській області.

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– Це свіжозахоплена Попасна, де якраз артилерійські тили угруповання ворога, яке ось зараз настає, – сказав Арестович.

Він підтвердив, що удар ЗСУ завдали західним озброєнням, що нещодавно надійшли.

Також наші військові знищили склад боєкомплекту у Рівному (Луганська область). Цей склад ставився до угруповання, яке просувається до Лисичанська.

ЗСУ вдарили по ворожому складу ПММ в Ясинуватій.

– Це все в районі залізничного вузла, тому їм відрізали можливість… Накрили ще на Херсонщині, але поки що немає підтверджених результатів. Я краще розповім у понеділок, – зазначив Олексій Арестович.