Июль, 02 в 15:24

Слухи о вероятном нападении Беларуси являются очередной спекуляцией российской пропаганды, но Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Мы понимаем, что он (Лукашенко – Ред.) хочет быть одновременно и там, и здесь – такой себе Труффальдино. Но при этом мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы, у нас все с оборонной точки зрения на границе Украина-Беларусь готово, — сказал он.

По словам Подоляка, распространяя слухи о нападении из Беларуси и обстреливая города крылатыми ракетами, Россия хочет увеличить панические настроения украинцев.

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— Если, безусловно, господину Лукашенко нужно доказать, что белорусская армия не существует, они могут это сделать. Но если говорить серьезно, то о любой опасности мы предупредим заранее. И к любому сценарию, повторюсь, готовы. Потому давайте спокойно работать над тем, чтобы Украина одержала победу и выиграла эту войну только на своих условиях, а Российской Федерации на территории Украины больше никогда не было! – добавил советник главы ОП.

Ранее Михаил Подоляк высказался по поводу новой тактики РФ в войне с Украиной. Он отметил, что оккупанты теперь больше бьют по жилым кварталам ракетами и давят на западных политиков, чтобы заставить Украину пойти на уступки.