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Факти / Україна / Суспільство

Такий собі Труфальдіно: Подоляк пояснив, чи воюватиме Лукашенко проти України

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Армія Білорусі, Подоляк
Фото: Depositphotos, Офіс президента

Чутки про ймовірний напад Білорусі є черговою спекуляцією російської пропаганди, але Збройні Сили України готові до будь-яких сценаріїв.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Ми розуміємо, що він (Лукашенко – Ред.) хоче бути одночасно і там, і тут – такий собі Труфальдіно. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі, до будь-яких сценаріїв готові, у нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна-Білорусь готово, – сказав він.

За словами Подоляка, розповсюджуючи чутки про напад з Білорусі і обстрілюючи міста крилатими ракетами, Росія хоче збільшити панічні настрої українці,

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– Якщо безумовно пану Лукашенку треба довести, що білоруська армія не існує, вони можуть це зробити. Але, якщо говорити серйозно, то про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно. І до будь-який сценаріїв, повторюся, готові. Тому давайте спокійно працювати над тим, щоб Україна отримала перемогу і виграла цю війну тільки на своїх умовах, а Російської Федерації на території України більше ніколи не було! – додав радник голови ОП.

Раніше Михайло Подоляк висловився щодо нової тактики РФ у війні з Україною. Він зазначив, що окупанти тепер більше б’ють по житлових кварталах ракетами і тиснуть на західних політиків, щоб змусити Україну піти на поступки.

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