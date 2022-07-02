Липень, 02 в 12:28

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що Російська Федерація перейшла до нової тактики у війні з Україною.

Він уточнив, що окупанти тепер більше б’ють по житлових кварталах ракетами і тиснуть на західних політиків, щоб змусити Україну піти на поступки.

Про це Подоляк заявив в інтерв’ю 24 каналу, опублікованому 2 липня.

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– З військової точки зору вони, як з’ясувалося, боротися не дуже якісно вміють. Тому росіяни перейшли до концепції війни, за якою хочуть створити масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії, – пояснив радник.

Він додав, що росіяни також вкладають гроші в лобіювання своїх інтересів серед політиків інших країн, щоб вони теж закликали якнайшвидше закінчити війну.

– Це нова тактика Росії – бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Все це не працюватиме, – наголосив Михайло Подоляк.

Ракетні удари РФ по житлових кварталах України

Росія останніми тижнями стала все частіше запускати ракети по містах України.

Зокрема, наприкінці червня окупанти протягом чотирьох днів випустили понад 130 ракет.

Ці масштабні обстріли збільшили кількість жертв серед цивільного населення України.

Так, після ракетного удару по Кременчуку 27 червня загинуло щонайменше 19 людей.

А після обстрілу РФ ракетами Сергіївки Одеської області в ніч проти 1 липня вбито як мінімум 21 людину.