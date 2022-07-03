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Факты / Украина / Общество

ВСУ отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев – Генштаб

Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.

По данным Генерального штаба ВСУ, командование приняло решение об отходе украинских защитников, чтобы сохранить жизнь наших бойцов.

Фото: Генштаб ВСУ

— В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Фото: Луганская ОВА

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Источник: Генштаб ВСУ
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