ВСУ отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев – Генштаб
Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.
По данным Генерального штаба ВСУ, командование приняло решение об отходе украинских защитников, чтобы сохранить жизнь наших бойцов.
— В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Фото: Луганская ОВА
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