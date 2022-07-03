Липень, 03 в 19:29

Збройні сили України були змушені відійти з займаних позицій та рубежів у Лисичанську після важких боїв з російськими військами.

За даними Генерального штабу ЗСУ, командування ухвалило рішення про відхід українських захисників, щоб зберегти життя наших бійців.

– В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків, – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Фото: Луганська ОВА