Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ відійшли з позицій у Лисичанську після важких боїв – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗСУ відійшли з позицій у Лисичанську після важких боїв – Генштаб

Збройні сили України були змушені відійти з займаних позицій та рубежів у Лисичанську після важких боїв з російськими військами.

За даними Генерального штабу ЗСУ, командування ухвалило рішення про відхід українських захисників, щоб зберегти життя наших бійців.

Фото: Генштаб ЗСУ

– В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків, – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Фото: Луганська ОВА

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка