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Факты / Украина / Общество

Соглашайся, иначе отниму: как россияне за копейки скупают урожай пшеницы на Херсонщине

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Соглашайся, иначе отниму: как россияне за копейки скупают урожай пшеницы на Херсонщине
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты за бесценок скупают зерно на Херсонщине, чтобы вывезти из региона.

В Херсонской области стартовала жатва озимой пшеницы. У большинства фермеров нет необходимых хранилищ, чтобы сохранить зерно. Каждый год они часть урожая сдают, так сказать, с поля. Обычно его забирали компании, которые имеют элеваторы. Дальше зерно продавалось за границу.

Стандартный ценник на зерно с поля ежегодно $225 за тонну пшеницы, а иногда $230. Эта цена обычно не зависела от курса валют.

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По данным Фактов ICTV, оккупанты поставили ультиматум херсонским фермерам продавать пшеницу за $65 за тонну.

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Сейчас фермеры в безвыходном положении, потому что многим пора рассчитываться с долгами, кредитами. Более того, в той ситуации, которая сейчас сложилась, под угрозой урожай в следующем году, потому что у предпринимателей просто не будет денег провести посевную озимой.

Если фермер отказывается продавать зерно по такой цене, то урожай могут просто отобрать на “потребности республики”.

Сельское хозяйство в оккупационных властях курирует предатель Украины, экснардеп Слуги народа Алексей Ковалев.

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