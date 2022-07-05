Соглашайся, иначе отниму: как россияне за копейки скупают урожай пшеницы на Херсонщине
Российские оккупанты за бесценок скупают зерно на Херсонщине, чтобы вывезти из региона.
В Херсонской области стартовала жатва озимой пшеницы. У большинства фермеров нет необходимых хранилищ, чтобы сохранить зерно. Каждый год они часть урожая сдают, так сказать, с поля. Обычно его забирали компании, которые имеют элеваторы. Дальше зерно продавалось за границу.
Стандартный ценник на зерно с поля ежегодно $225 за тонну пшеницы, а иногда $230. Эта цена обычно не зависела от курса валют.
По данным Фактов ICTV, оккупанты поставили ультиматум херсонским фермерам продавать пшеницу за $65 за тонну.
Сейчас фермеры в безвыходном положении, потому что многим пора рассчитываться с долгами, кредитами. Более того, в той ситуации, которая сейчас сложилась, под угрозой урожай в следующем году, потому что у предпринимателей просто не будет денег провести посевную озимой.
Если фермер отказывается продавать зерно по такой цене, то урожай могут просто отобрать на “потребности республики”.
Сельское хозяйство в оккупационных властях курирует предатель Украины, экснардеп Слуги народа Алексей Ковалев.