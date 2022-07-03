Июль, 03 в 12:00

Россия пытается решить проблему оккупации в Херсонской области “конституционным путем”.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что ныне эта задача для российской политики является приоритетной.

– Официальные лица, поддерживаемые РФ, заявили о проведении референдума о присоединении Херсонской области к России к осени 2022 года. Вероятно, пытаясь узаконить контроль над регионом, Россия будет отдавать предпочтение псевдоконституционному голосованию, – отмечают в оборонном ведомстве.

Чтобы достичь приемлемого результата, считают в Минобороны Великобритании, высока вероятность, что Россия будет фальсифицировать голосование.

Сейчас смотрят

Пока же на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление.

Не иначе, как попыткой его подавить, британская разведка называет арест городского главы Херсона Игоря Колыхаева.

Напомним, что главу Херсона Игоря Колыхаева похитили 28 июня. Представители Росгвардии задержали мэра областного центра, когда тот приехал на автомобиле в одно из коммунальных учреждений, которое продолжало работать, несмотря на оккупацию.

После обыска Игоря Колыхаева увезли в неизвестном направлении в автобусе, маркированном буквой Z.

Перед похищением главе города угрожали арестом за отказ сотрудничать с оккупационной администрацией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР