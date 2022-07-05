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Погоджуйся, інакше заберу: як росіяни за копійки скуповують урожай пшениці на Херсонщині

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Погоджуйся, інакше заберу: як росіяни за копійки скуповують урожай пшениці на Херсонщині
Фото: Depositphotos

Російські окупанти за безцінь скуповують зерно на Херсонщині, щоб вивезти з регіону.

У Херсонській області стартували жнива озимої пшениці. У більшості фермерів немає необхідних сховищ, щоб зберігати зерно. Щороку вони частину врожаю здають, так би мовити, з поля. Зазвичай його забирали компанії, які мають у своєму підпорядкуванні елеватори. Далі зерно продавалося за кордон.

Стандартний цінник на зерно з поля щороку $225 за тонну пшениці, а інколи $230. Ця вартість зазвичай не залежала від курсу валют.

Зараз дивляться

За даними Фактів ICTV, окупанти ж поставили ультиматум херсонським фермерам продавати пшеницю за $65 за тонну.

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Нині фермери у безвихідному становищі, бо багатьом вже час розраховуватися з боргами, кредитами. Ба більше, у тій ситуації, яка зараз склалася, під загрозою врожай наступного року, бо підприємці просто не матимуть грошей провести посівну озимої.

Якщо фермер відмовляється продавати зерно за такою ціною, то врожай можуть просто відібрати на “потреби республіки”.

Сільське господарство в окупаційній владі курує зрадник України, екснардеп Слуги народу Олексій Ковальов.

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