Июль, 05 в 23:24

Глава Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал решение Генштаба ВСУ по поводу получения разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.

Он отметил, что такая норма действительно существует в Законе Украины, и все сделано честно.

– Такая норма действительно существует в Законе Украины с 1992 года. И они просто расписали эту норму так, как она есть. Это касается учета военнообязанных в условиях великой войны. Другое дело, что с тех пор радикально изменилась ситуация. Сегодня, пожалуй, очень неудачный день для коммуникации, потому что несколько попыток коммуникации ясности в общество не внесли. Мне кажется, что все переигрывается в пределах разумного, – сказал Арестович в эфире программы Фейгин LIVE.

По мнению Арестовича, вероятнее всего, это нововведение не будет работать. Не может быть, чтобы “приемы и способы постановки на военный учет разрушали экономику и социальные связи”.

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Однако все будет зависеть от президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал разобраться с ситуацией.