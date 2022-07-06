Все будет переиграно: Арестович о запрете на выезд военнообязанным
Глава Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал решение Генштаба ВСУ по поводу получения разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.
Он отметил, что такая норма действительно существует в Законе Украины, и все сделано честно.
– Такая норма действительно существует в Законе Украины с 1992 года. И они просто расписали эту норму так, как она есть. Это касается учета военнообязанных в условиях великой войны. Другое дело, что с тех пор радикально изменилась ситуация. Сегодня, пожалуй, очень неудачный день для коммуникации, потому что несколько попыток коммуникации ясности в общество не внесли. Мне кажется, что все переигрывается в пределах разумного, – сказал Арестович в эфире программы Фейгин LIVE.
По мнению Арестовича, вероятнее всего, это нововведение не будет работать. Не может быть, чтобы “приемы и способы постановки на военный учет разрушали экономику и социальные связи”.
Однако все будет зависеть от президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал разобраться с ситуацией.
— Украина – свободная страна, здесь нельзя навязывать людям, здесь нужно разговаривать и объяснять. И здесь все умные люди, способные понять, где учет и контроль действительно необходимы, а где эта мера приведет к разрушению социальных и экономических связей. Я думаю, президент наведет порядок завтра и все станет на свои места. А это останется примером неудачной коммуникации, – добавил Арестович.