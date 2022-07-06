Все переграється: Арестович про заборону на виїзд військовозобов’язаним
Очільник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.
Він зазначив, що така норма дійсно існує в Законі України, і все зроблено чесно.
– Така норма справді існує у Законі України з 1992 року. І вони просто розписали цю норму так, як вона є. Це стосується обліку військовозобов’язаних в умовах великої війни. Інша річ, що з того часу радикально змінилася ситуація. Сьогодні, мабуть, дуже невдалий день для комунікації, тому що кілька спроб комунікації ясності в суспільство не внесли. Мені здається, що все переграється в межах розумного, – сказав Арестович в ефірі програми Фейгін LIVE.
На думку Арестовича, найімовірніше, це нововведення не працюватиме. Не може бути, щоб “прийоми та способи постановки на військовий облік руйнували економіку та соціальні зв’язки”.
Проте все залежатиме від президента України Володимира Зеленського, який пообіцяв розібратися із ситуацією.
– Україна – вільна країна, тут не можна нав’язувати людям, тут треба розмовляти і пояснювати. І тут усі розумні люди, які здатні зрозуміти, де облік та контроль дійсно необхідні, а де цей захід призведе до руйнування соціальних та економічних зв’язків. Я думаю, президент наведе порядок завтра і все стане на свої місця. А це залишиться прикладом невдалої комунікації, – додав Арестович.