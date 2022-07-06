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Факти / Україна / Суспільство

Все переграється: Арестович про заборону на виїзд військовозобов’язаним

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Все переграється: Арестович про заборону на виїзд військовозобов’язаним
Фото: Офіс президента

Очільник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання дозволів для військовозобов’язаних для пересування між областями.

Він зазначив, що така норма дійсно існує в Законі України, і все зроблено чесно.

– Така норма справді існує у Законі України з 1992 року. І вони просто розписали цю норму так, як вона є. Це стосується обліку військовозобов’язаних в умовах великої війни. Інша річ, що з того часу радикально змінилася ситуація. Сьогодні, мабуть, дуже невдалий день для комунікації, тому що кілька спроб комунікації ясності в суспільство не внесли. Мені здається, що все переграється в межах розумного, – сказав Арестович в ефірі програми Фейгін LIVE.

На думку Арестовича, найімовірніше, це нововведення не працюватиме. Не може бути, щоб “прийоми та способи постановки на військовий облік руйнували економіку та соціальні зв’язки”.

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Проте все залежатиме від президента України Володимира Зеленського, який пообіцяв розібратися із ситуацією.

– Україна – вільна країна, тут не можна нав’язувати людям, тут треба розмовляти і пояснювати. І тут усі розумні люди, які здатні зрозуміти, де облік та контроль дійсно необхідні, а де цей захід призведе до руйнування соціальних та економічних зв’язків. Я думаю, президент наведе порядок завтра і все стане на свої місця. А це залишиться прикладом невдалої комунікації, – додав Арестович.

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